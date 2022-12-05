كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 23 ألفا و160 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 27 مليونا و331 ألفا و250 حالة.

40 حالة وفاة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل البلاد، 40 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 30 ألفا و769 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 46 ألفا و564 إصابة بفيروس كورونا بينها 69 وافدة من الخارج، أمس الأحد، وأشارت الوكالة الصحية الكورية الجنوبية، إلى 60 حالة وفاة بجراء الإصابة بالفيروس.