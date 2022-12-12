الرئيس الأمريكي يجدد التزام «واشنطن» بدعم «كييف» أمنيا واقتصاديا

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام الولايات المتحدة بدعم «كييف» أمنيا واقتصاديا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن بايدن أكد لـ زيلينسكي، ان الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، مشيرا إلى ترحيب الرئيس الأمريكي بانفتاح زيلينسكي على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار بايدن، إلى المساعدات الأمريكية التي أعلنتها «واشنطن» في 29 نوفمبر الماضي، بتقديم 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، إن التكتل قدم أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا على وقع «الاتحاد الأوروبي»، إن المخزونات العسكرية استنفدت.

بوريل: افتقار أوروبا للقدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها

وأشار بوريل، إلى افتقار أوروبا إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها من التهديدات عالية المخاطر مع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا