زيلينسكي يؤكد صعوبة الوضع في عدة مناطق أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن حالة الجبهة لا تزال صعبة للغاية، في المناطق الرئيسية بـ«دونباس، باخموت، سوليدار، مارينكا، كريمينايا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأوكراني يشكر بايدن على مساعدات «واشنطن» لـ«كييف»

كما قدم زيلينسكي، عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، على مساعدات «واشنطن» العسكرية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرنية.

وفي البرلمان الروسي «الدوما»، قدم مجموعة من نواب «الحزب الشيوعي» مشروع قانون إلى المجلس، بشأن انسحاب «موسكو» من اتفاقية الانضمام إلى «صندوق النقد الدولي»، الموقعة في واشنطن عام 1992، وآخر لتعليق معاملة الدولة الأكثر تفضيلا للخدمات.

وقال نواب «الحزب الشيوعي»، إن العضوية لم تعد منطقية، ولم تساعد في منع تبني عقوبات ضد «موسكو».

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، على قناة «روسيا 24» المحلية، إن بلاده ستبني إجراءاتها للرد على حزمة العقوبات الأوروبية رقم 9، على أساس تحليل شامل لمحتوى العقوبات

وأمس الجمعة، فرضت «موسكو»، عقوبات على 200 مواطن كندي، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، ومنعهم من دخول روسيا، ردا على عقوبات «أوتاوا»على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية و 33 شخصا روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار جروشكو، إلى أن «موسكو» ستسعى إلى تغيير اللوائح من أجل تعزيز قانون سحب المواد الغذائية والأسمدة من العقوبات، فيما أعلنت منظمة «الأمم المتحدة» أن «مينسك» أبلغتها بأن بيلاروسيا على استعداد لنقل حبوب أوكرانيا عبر أراضيها دون شروط مسبقة لتصديرها عبر موانئ ليتوانيا.

بولندا توقع اتفاقية لبناء سياج «199 كيلومترا»على الحدود مع روسيا

وفي بولندا، وقع حرس الحدود، اتفاقية مع شركة «تلبود» للمقاولات لبناء سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا، بطول «199 كيلومترا» بـ 82 مليون دولار.

وقالت رئيسة هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية إيمانويل وارجون، إن الشتاء المقبل في أوروبا سيكون أكثر صعوبة من الشتاء الجاري، مضيفة إن وضع الطاقة والغاز في أوروبا سيكون أسوأ بكثير خلال الشتاء المقبل،

وأشارت وارجون، إلى أن الإمدادات ستظل محدودة في السنوات المقبلة، موضحة أن سيكون من الضروري الانتظار عدة سنوات قبل العودة إلى الوضع الطبيعي، مؤكدة أن هناك شتاء متوتر ينتظر بلادها هذا العام.