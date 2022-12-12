الرئيس الأوكراني يشكر بايدن على دعم واشنطن «غير المسبوق» لبلاده

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، على دعم «واشنطن» غير المسبوق لـ«كييف»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ميدانيا، أعلن حاكم منطقة «لوجانسك» سيرجي جايداي، أن القوات الأوكرانية، هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

وأضاف جايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني، إن قوات بلاده شنت هجوما على فندق في بلدة «كاديفكا» غربي «لوجانسك» التي ضمتها موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء، أمس الأول السبت.

جايداي: 50 % من القوات الناجية ستموت بسبب نقص العلاج الطبي

وصف جايداي، الضربة بأنها كبدت روسيا خسائر كبيرة، وتوقع حاكم منطقة «لوجانسك» أن ما لا يقل عن 50% من القوات الناجية ستموت بسبب نقص العلاج الطبي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشار مسؤولون محليون، إلى إغلاق الفندق لبعض الوقت، وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة ألمانيا لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

بوشكوف: سياسيون حمقى ربما يقودون إلى صدام بين «الناتو» و«موسكو»

من جانبه، قال عضو مجلس «الاتحاد» الروسي السناتور أليكسي بوشكوف، عبر «تليجرام»، تعليقا على تصريحات جنرال فرنسي متقاعد ميشيل ياكوفليف، بأن أوكرانيا قد تضرب مواكب ومسيرات في روسيا، بالتزامن مع «عيد النصر»، ربما ينتهي الأمر إلى صدام مباشر بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، استنكرت السفارة الروسية لدى لندن، في بيان، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي اتهم «طهران» بتزويد «موسكو» بمعدات عسكرية، ووصفت البعثة الدبلوماسية، بتصريحات المسؤول البريطاني بغير المقبولة.