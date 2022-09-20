بوريل: وزراء الخارجية الأوربيون يناقشون تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية التكتل يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى أن «لندن» تعتزم تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار إسترليني.

الدوما: لوجانسك جاهزة 100% لإجراء تصويت حول الاعتراف بها كجزء من موسكو

من جانبه، أوضح مجلس «الدوما» الروسي، أنه منذ بداية سبتمبر الجاري كان النظام في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، جاهزا بنسبة 100% لإجراء تصويت حول الاعتراف بالجمهورية كجزء من البلاد.

وفي وقت سابق، أصدرت الغرفة العامة لـ«لوجانسك» مناشدة إلى رئيس الجمهورية ليونيد باسيتشنيك، و«مجلس الشعب» بمبادرة لإجراء التصويت على الفور بشأن الاعتراف بالجمهورية كجزء من روسيا.

وأشار النائب الأول لرئيس لجنة «مجلس الدوما» الروسي فيكتور فودولاتسكي إلى أن سكان جمهورية «لوجانسك» الشعبية، بدأوا في سبتمبر الجاري، بالتواصل مع الغرفة العامة حول الحاجة إلى إجراء تصويت.

من جانبه، قال سفير «موسكو» لدى «أوتاوا»، أوليج ستيبانوف، إن الهجوم على بعثة بلادها الدبلوماسية في كندا، محاولة لإرتكاب هجوم إرهابي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفجر 12 سبتمبر الجاري، قفز شخص مجهول من الحديقة المجاورة للسفارة الروسية في «أوتاوا» وقام بإشعال النار في فتيل زجاجة مولوتوف وألقى بها باتجاه أراضي السفارة ولاذ بالفرار، فيما لم يشتعل السائل.

إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الكندية لدى بلادها، أليسون لو كلير، احتجاجا على الهجوم.

وأشار ستيبانوف، إلى إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحادث، معربا عن أمله في اعتقال ومعاقبة المهاجم الذي قام بإلقاء الزجاجة الحارقة.

وأمس الاثنين، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد، قرروا أمس الاثنين، مواصلة مساعدة أوكرانيا، مضيفا للصحفيين، إن الاتحاد سيواصل استخدام آلية تمويل الأسلحة التابعة له.

وخلال اجتماع في «نيويورك» الأمريكية، ناقش وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، إنشاء بعثة للمساعدة العسكرية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بوريل، إلى أن القرار يمكن اتخاذه في اجتماع لوزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، المقرر في شهر أكتوبر المقبل.

التشيك تتسلم 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

بدورها، استلمت جمهورية التشيك، عن طريق البحر الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، التي تم نقلها إلى مخزن الغاز المسال في مدينة «إيمشافن» الهولندية.

وقال المتحدث باسم شركة الطاقة التشيكية، رومان جازديك، إن الناقلة حملت 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مضيفا إن بحلول نهاية العام الجاري 2022، ستصل 7 سفن أخرى تحمل الغاز الطبيعي المسال للبلاد إلى مخازن «إيمشافين».

وفي تركيا، قال بنكا «دنيز» و«إيش»، أمس الاثنين، إنهما علقا استخدام نظام «مير» الروسي للمدفوعات الروسي، بعد توسيع الولايات المتحدة، عقوباتها على المتهمين بمساعدة روسيا في تجنب العقوبات.

بنك «دنيز» التركي يعلن عدم قدرته على تقديم خدمة «مير» الروسية

وقال «دنيز»، إن البنك نحن غير قادر حاليا على تقديم الخدمة، مضيفا في وقت سابق، إن المصرف التركي يعمل وفقا للوائح العقوبات الدولية، فيما أشار «إيش»، إلى أنه أوقف استخدام نظام المدفوعات الروسي، موضحا انه يجري تقييما للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد «إيش»، حرصه على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية. وفي وقت سابق، تراجعت أسهم البنك التركي، 10%.

بدوره، وقع مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، ونظيره مندوب جزر القمر إسماعيل شانفي على بيان مشترك، بألا تكون البلدين أول من ينشر الأسلحة في الفضاء، وقال المسؤول الروسي، إن الإجراءات تبني الثقة في التعاون في الفضاء، موضحا: «نريد أن يكون سلميا».