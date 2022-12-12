كوارث وظواهر طبيعية تضرب 3 دول بينها السعودية.. زلزال وثوران بركان وأمطار

شهدت 3 دول بينها بلد عربي خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث طبيعية كان أهمها الزلزال الذي تعرضت له المكسيك دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، فيما أعلنت السلطات السعودية إغلاق للأنفاق احترازياً نظير الأمطار التي تشهدها «جدة».

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الهزة الأرضية، ضربت منطقة تبعد 3 كيلومترات شمال غربي مدينة «إل تيكيوي» بولاية جيريرو.

الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلومترات

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلومترات، فيما لم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي جواتيمالا، إحدى دول امريكا الوسطى، ثار «فويجو» أحد أنشط براكين القارة مجدداً قاذفاً الحمم والرماد، مجبراً السلطات، على إغلاق «مطار لا أورورا الدولي» أكبر مطارات البلاد.

ويقع بركان «فويجو» على بعد حوالي 16 كيلومترًا من «أنتيجوا» عاصمة البلاد السابقة، فيما يتواجد في جواتيمالا بالإضافة إلى «فويجو»، بركان سنتياجويتو الواقع في غرب البلاد و«باكايا» جنوب البلاد، وفقا لما ذكره موقع «فويس أوف أمريكا».

إغلاق «مطار لا أورورا الدولي» بشكل مؤقت

وأشارت هيئة الطيران المدني، في بيان، إلى إغلاق المطار الدولي بشكل مؤقت بعد رصد رماد قرب المدارج، وتحويل رحلتين على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المملكة العربية السعودية، قال مركز إدارة «الأزمات والكوارث» بإمارة منطقة مكة المكرمة، إن هناك إغلاقا للأنفاق احترازياً نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعياً الجميع وحفاظاً على سلامتهم استخدام الطرق البديلة.

من جانبه، أصدر مطار«الملك عبد العزيز الدولي» بجدة، على إثر الأمطار التي تشهدها المحافظة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات حرصًا على سلامتهم.، فيما باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

وفي «منطقة عسير» الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، هطلت أمطار متفرقة على محافظات: «محايل عسير-رجال اللمع-بالقرن-منتزه السودة».وفي «منطقة الباحة»، غطت سحب الضباب الكثيفة التي تصاحبها قطرات المطر طرقات المنطقة الواقعة جنوب غربي البلاد.