أمطار السعودية.. 6 مناطق على موعد مع الاضطرابات الجوية والسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، بالمملكة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول يتزامن معها رياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق عسير وجازان ونجران والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك المدينة المنورة حيث يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ولذلك تصدر البحث عن أمطار السعودية، اليوم، محركات البحث.

أمطار السعودية تصاحبها رياح نشطة ومثيرة للأتربة

وفقًا لما ذكرته صحيفة «المواطن» السعودية بشأن أمطار السعودية من المتوقع حدوث سحب رعدية ممطرة ومعها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من مناطق الرياض والجوف وتبوك والحائل والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وذلك في الوقت الذي ستكون فيه الحرارة شديدة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة العربية السعودية.

أمطار السعودية

وبحسب تقرير نشرته «المواطن» بشأن أمطار السعودية وتوقعات الأرصاد، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ووفقًا للصحيفة تتحول الرياح خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كما سيكون هناك ارتفاع للأمواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف، مشيرة إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وأشارت الصحيفة إلى أنها ستتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، فضلًا عن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، وفقًا لتقرير بشأن الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية.