حكاية جريمة في إمبابة.. «محمد وزياد» قتلا مسنا لسرقة «حلة» (فيديو)

لم يصدق الكثير من أهالي شارع النمر بمنطقة إمبابة بالقاهرة، ملابسات مقتل عجوز على يد شقيقين في العقد الثاني من عمرهما، لقيامهما بسرقة حَلة طهي، من داخل محل مسكن المسن، وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي أقدم أحدهما على إنهاء حياته طعنًا بسلاح أبيض، ولاذا بالفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهما بالمرصاد وألقت القبض عليهما.

«الوطن»، انتقلت إلى مكان مسرح الجريمة لمناقشة الجيران وشهود العيان، لكشف تفاصيل الواقعة التي أصبحت حديث الساعة بين الأهالي بالمنطقة.

المتهمان سرقا غية حمام قبل الواقعة بـ 24 ساعة

في البداية يقول «سيد مغاوري» أحد الجيران ومكتشف الجريمة، إن المجني عليه يبلغ من العمر 72 عامًا، يقطن بالمنطقة منذ فترة قصيرة جدا، والمتهمان أشقاء أحدهما يدعى «محمد» والآخر «زياد»، وقاما بسرقة بعض المنازل من بل، كما سرقا «غية حمام»، قبل الواقعة بـ 24 ساعة، والأهالي لقنوهما علقة ساخنة وفرا هاربين، مضيفا «في آخر اليوم فوجئنا بسماع دوى صوت استغاثات وصراخ من منزل العجوز المجني عليه، أنه مقتول، حاولنا ندخل المكان فوجئنا بأحد المتواجدين يمنعنا من الدخول لوجود حالة سرقة في محتويات الشقة، وبعدها علمنا أن المتهمين كانوا دخلوا المكان لسرقة حلة طهي، وعندما قاومهم المسن اعتدوا عليه بالضرب وأنهوا حياته بضربتين الأولى في الرقبة والأخيرة في الذراع قطعوا له شرايينه، وفروا هاربين، وعلمنا بعد الجريمة بـ 4 ساعات والشقة مغلقة على جثة المجني عليه».

بحث عن والده 4 ساعات

ويضيف «مغاوري»، لـ«الوطن» خلال بث مباشر: «المجني عليه يتمتع بحسن الخلق وأطيب خلق الله، من وقت سكنه بالمنطقة، والابتسامة لم تفارق وجهه، كان يعاني من جلطة في المخ، ونجله أخذ له الشقة محل الواقعة، للسكن فيها، يوم الجريمة ذهب للاطمئنان عليه، وبحث عنه في جميع القهاوي الموجودة في المنطقة لمدة 4 ساعات، وعاد مرة أخرى وكسر الباب، فوجد والده مسجى على الأرض قاطع النفس، وتم اكتشاف الجريمة من خلال خال المتهمين فور الاعتداء عليهما، واعترفا بقتل المسن لسرقة حلة الطهي ومحتويات أخرى بشقته».

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بوقوع جريمة قتل مسن داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة مسن به آثار طعنة نافذة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين في نهاية العقد الثاني من عمرهما، شاهدهما المجني عليه أثناء سرقتهما «حلة طهي»، وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي أقدم أحدهما على إنهاء حياته طعنًا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.

ألقت رجال الشرطة القبض على المتهمين في قتل مسن وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأفادا بأنهما حاولا سرقة حلة طهي، من داخل منزل المجني عليه بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، فشاهدهما وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي، قام أحدهما بطعنه، وتم تحرير محضر بالواقعة.