180 مكتب تموين لإضافة المواليد الجدد في سوهاج وقنا والقليوبية

تبدأ مراكز التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين؛ تنفيذا لقرار وزارة التموين فتح إضافة المواليد.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، لـ«الوطن»، إن 10 مراكز تموين مطورة تخدم المواطنين، فتحت أبوابها اليوم لاستقبال طلبات إطافة المواليد الجدد للتموين بالمحافظة.

أماكن إضافة المواليد الجدد

وحدد «إبراهيم»، أماكن وجود مراكز التموين لإضافة المواليد الجدد بالمراكز الرئيسية بالمحافظة، هي بندر جهينة وبندر أخميم وبندر المنشاة وأولاد يحيى وحي الكوثر، فضلا عن 66 مكتب تموين ثابت بالمدن والقرى بمحافظة سوهاج.

واضاف وكيل تموين سوهاج، أن المراكز تعمل بكامل طاقتها لتلافى حدوث تكدس أو تزاحم بإضافة المواليد الجدد، مؤكدا أن المديرية قد اتخذت احتياطاتها لتوفير السلامة والسرعة بالإجراءات، حيث تم زيادة عدد شباك تلقي الطلبات، فأصبح الحد الأدنى بكل مكتب 4 شبابيك.

وأشار إلى أن مكاتب ومراكز التموين بالمحافظة تتلقى طلبات إضافة المواليد الجدد، وتضعها على «إسطوانة مدمجة» ترسل إلى وزارة التموين، ليتم الرد على الطلبات عبر الإضافة على بطاقات المواطنين، موضحًا أن الفئات التي ستتقدم لإضافة المواليد الجدد بسوهاج محصورة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، من مستفيدي تكافل وكرامة وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة إضافة مواليد 2022.

52 مكتب للتموين في قنا

وفي قنا، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في المحافظة، إن هناك 52 مكتبا للتموين و24 مكتبا للخدمات التموينية المتطورة موزعة على مدن وقرى محافظة قنا تستقبل المواطنين المستفيدين من إضافة للمواليد 2022 على بطاقة التموين بحسب القرار الوزاري الأخير.

أما في القليوبية، أعلن عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بدء تلقي طلبات إضافة المواليد علي البطاقات التمونية في 62 مكتبا على مستوى مراكز وأحياء ومدن القليوبية، اعتبارًا من اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه جرى التنبيه على المكاتب بتلقي الطلبات وتجهيز استراحات ولجان لهذا الغرض واستلام الطلبات وتجميعها وإرسالها للمديرية بها كشوف معتمدة، على ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد من خلال نموذج جرى توزيعه على كافة المكاتب يوضح فيه البيانات التالية:

ـ اسم صاحب الطلب.

ـ الرقم القومي.

ـ رقم البطاقة التمونية.

ـ عدد افراد البطاقة.

ـ الأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.