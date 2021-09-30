رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وخطوات التسجيل

تصدر رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين مواقع البحث على جوجل، حيث يبحث الكثيرون عن إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إتاحة ذلك الأمر للفئات الأولى بالرعاية، من قبل وزارة التموين تيسيرا على الأسر ولمساعدتهم.

وحدد القرار الوزاري الصادر في منتصف يونيو الماضي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين الفئات الأولى بالرعاية، والتي يحق لها إصدار بطاقات تموين جديدة إذا كانوا غير مقيدين على منظومة الدعم مع تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، بحد أقصى 4 أفراد لكل بطاقة.

رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

ويمكن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من خلال النقر هنا أو هنا.

خطوات التسجيل لإضافة المواليد لبطاقة التموين

1- الدخول لموقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

2- انقر على خيار «خدمات تموينية للمواطنين».

3- انقر على أيقونة «إضافة أفراد جدد».

4- وبعدها عليك كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، وبعدها سيظهر لك اسم صاحب البطاقة التموينية.

5- تابع ملئ البيانات ومنها كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بك ويشترط أن يكون باسم صاحب البطاقة التموينية، ثم الضغط على زر «التالي».

7- وبعدها سوف تظهر لك البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- ستتلقى رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق» قم بإدخالها واضغط على خيار «تأكيد».

9- اكتب أسماء المواليد الجدد التي تريد إضافتهم ثم اضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

10- وفي النهاية انقر على «تنفيذ ضم الأفراد».

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين في مكاتب التموين

1 - صورة بطاقة التموين الخاصة بك.

2 - بحث اجتماعي.

3 - مفردات مرتب من جهة العمل لصاحب البطاقة التموينية.

4 - صورة الرقم القومي لكافة الأفراد المسجلين بالبطاقة.

5 - صورة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.