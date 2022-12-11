أعلنت وزارة التموين فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين في جميع المحافظات، وهو الخبر الذي أسعد قلوب الملايين من الأهالي الذين كانوا ينتظرون إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين بفارغ الصبر، وذلك لزيادة حصتهم من المواد التموينية، لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطوات وشروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022

ويتمكن المواطنين من إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 من خلال التقدم بالأوراق إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات تتضمن الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة التموينية، وعدد أفراد البطاقة، فضلًا عن الأفراد المراد إضافتهم ورقمهم القومي.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، إضافة المواليد من خلال موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022، من خلال بوابة مصر الرقمية، عبر الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــــــــــا.

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم الهاتف.

الحصول على الرقم السري.

الضغط على اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

موقع دعم مصر إضافة مواليد 2022

وفيما يخص إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 من خلال موقع دعم مصر، فإنّها تتم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع دعم مصر من خلال الضغط هنـــــــــــا.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

كتابة الاسم الأول لوالدة صاحب البطاقة.

اضغط على "خدمات التموين".

الضغط على "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين".

الضغط على بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين.

عقب الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على "إضافة".

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

وأوضحت الوزارة، أنّه هناك بعض الشروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، والتي تتمثل في التالي:

ألا يقل عمر المولود المطلوب إضافته عن 4 أعوام.

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أشخاص.

أن يكون صاحب البطاقة أحد حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة أو من مستفيدي معاش تكافل وكرامة، أو مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أو الأسر البديلة أو أبناء الشهداء وزوجته.