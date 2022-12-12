رئيسة بيرو تخطط لتقديم موعد الانتخابات عامين وسط احتجاجات للمعارضة

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارت، أنها ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون لتقديم موعد إجراء الانتخابات إلى أبريل عام 2024، بدلًا من عام 2026، حسبما نقل راديو «فرنسا الدولي»، اليوم الإثنين.

احتجاجات في بيرو

كانت بولوارت، قد تولت السلطة مؤخرًا، بعد ساعات من الإطاحة بسلفها بيدرو كاستيلو، وقالت إنها تدعو إلى الهدوء، مع اندلاع الاحتجاجات دعما للرئيس السابق.

أول امرأة تتولى رئاسة بيرو

يذكر أن بولورات، المحامية البالغة من العمر 60 عامًا، والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026، إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.