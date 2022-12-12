«التعليم» تمنع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل 9 يناير

أثارت جداول امتحانات بعض المديريات التعليمية، حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث لم تلتزم بالخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فيما يخص امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه لن تكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول قبل يوم 9 يناير، على اعتبار أن يومي 7 و8 يناير يواكبان أعياد المسيحيين، وبالتالي لن تكون هناك امتحانات وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم.

منع عقد امتحانات الترم الأول قبل 9 يناير 2023

ولفت المصدر إلى التنبيه على المديريات التعليمية بعدم عقد امتحانات يوم الخميس 5 يناير، خشية أن تكون إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي ليس منطقيا أن تبدأ الامتحانات يوم 4 يناير، ثم يدخل الطلاب في إجازة عن الامتحانات لأربع أيام متواصلة «5 يناير الخميس، و6 يناير الجمعة، و7 و8 يناير لأعياد المسحيين»، وبالتالي فإن المديريات التعليمية لن تعقد الامتحانات قبل يوم 9 يناير.

عقد الامتحانات بشكل متدرج حتى لا تكون هناك كثافات

وأشار المصدر إلى أن بعض المديريات ترغب في عدم عقد امتحانات كل صفوف النقل متزامنة، ولكن بشكل متدرج حتى لا تكون هناك كثافات، وهذا طلب طبيعي، لذلك سنتيح لهم بدء الامتحانات من يوم 9 يناير، وما بعدها، حيث أن الترم الأول ينتهي رسميا يوم 28 يناير، وهذه فترة طويلة لعقد الامتحانات.