توجيهات مهمة من «التعليم» للمدارس بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للمدارس، بشأن تحرير الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023، إذ يقوم مدير المدرسة بانتقاء مجموعة مميزة من المدرسين ذوي الخبرة وتكون مهمتهم مراجعة تحرير الاستمارة ومراجعتها وتدقيق بيانات الطالب من حيث الاسم رباعيا كما هو موجود في شهادة الميلاد، وذلك من واقع بطاقات التعارف وسجل القيد المدون به أسماء الطلاب، وإجراء أي تصويبات بالاشتراك مع مسئول الإحصاء بالمدرسة، ويقوم كل عضو بالتوقيع أمام العمل الذي قام به.

اعتماد الاستمارة الإلكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية بخاتم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها مع مراعاة أن يكون موضع الختم على النحو التالي (أسفل ورقة الاستمارة الإلكترونية أسفل الورقة الخاصة بالامتحانات السابقة - الصفحة الموجود بها إقرار الطالب بعدم التقدم أمام لجنة أخرى).

- يرفق لكل طالب صورة من شهادة ميلاد الطالب مختومة بختم المدرسة وتوضع مع الاستمارة حتى يمكن الرجوع إليها في حالة اختلاف البيانات.

إرفاق التقرير الطبي لطلبة الدمج

بالنسبة لطلبة الدمج يرفق مع استمارة الطالب صورة طبق الأصل من التقرير الطبي - موافقة التربية الخاصة بالمديرية.

- الطلبة الذين لهم حق الإعفاء أو التخفيض من دراسة بعض المواد يرفق صورة طبق الأصل من خطاب التخفيض أو الأعفاء.

- المدارس الخاصة يتم كتابة رقم جلوس الصف الأول الاعدادي رقم جلوس الصف الثاني خلف ظهر الاستمارة والعام الدراسي.