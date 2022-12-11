«التعليم» تعلن مواصفات امتحان العربي للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول

أعلنت المديريات التعليمية، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية، للصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 ، وفقاً للتعديلات الواردة من من توجيه عام اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم.

أسئلة مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أن جميع أسئلة مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، موضوعية ولكل سؤال درجة عدا التعبير مقالي الوظيفي درجتان والابداعي أربع درجات.

مواصفات امتحان اللغة العربية لأولي وثانية ثانوي

وأوضحت المديريات التعليمية، مواصفات الورقة الامتحانية للصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول (الأدب والبلاغة والقراءة والنصوص والنحو والتعبير كالتالي :-

- القراءة : معلومات أدبية في 6 أسئلة السؤال بدرجة واحدة والقصة 6 أسئلة كل سؤال بدرجة.

- النصوص: شعري نثري 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة.

- الأدب: سؤالين بدرجتين.

- البلاغة: سؤالين بدرجتين.

- النحو: 8 أسئلة درجة علي كل سؤال.

- التعبير: وظيفي ابداعي 6 درجات.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة.