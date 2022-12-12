تطعيم 468 ألف طفل في أول أيام حملة التطعيم ضد الشلل بسوهاج

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، تطعيم 467 ألفا و925 طفلا من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال، بنسبة تجاوزت 51٪؛ وذلك من سن يوم حتى خمس سنوات، من خلال 2717 فريقا ثابتا ومتنقلا بجميع أنحاء المحافظة.

تقييم أداء الحملة بشكل يومي

جاء ذلك خلال اجتماع الحملة، أمس، وهو أول أيام الحملة، والتي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، حيث يُعقد اجتماع مسائي لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة بجميع مراكز المحافظة، وكذلك مناقشة المعوقات والصعوبات التي واجهت تلك الفرق لبحث سبل تذليلها.

وترأس الإجتماع الدكتور سامي النجار وكيل صحة سوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية و الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وحضور مشرفي الوزارة و مديري الإدارات الصحية و مديري الوقائي وفرق إشراف المديرية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة

يذكر أن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، شدد قبل بدء الحملة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة، كما وجه بضروره تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورا.