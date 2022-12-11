مستشار الرئيس للصحة: تجربة مصر في تطعيمات شلل الأطفال تطبق عالميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مصر ليس بها شلل أطفال منذ عام 2004، ويجري متابعة الوضع الوبائي منذ 2005 وتم التأكد تماما خلو مصر من المرض، ولا تزال حملات التطعيم مستمرة في أنحاء الجمهورية؛ لمنع وجود أي حالات جديدة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، اليوم، أن هناك احتياطات واحترازات نقوم بها مع كل أطفال مصر طالما الفيروس موجود عالميا، إذ تجري إتاحة التطعيمات كل فترة في المواعيد المحددة لوزارة الصحة؛ للاطمئنان تماما على خلو مصر من شلل الأطفال.

حملات تطعيم وقائية كل عام

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «كل فرق التطعيمات المحددة من قبل وزارة الصحة تنفذ حملات وقائية كل عام وفي فترات محددة لكثير من الأمراض والفيروسات»، مشيرا إلى أنه قبل عامي 2004 و2005، كانت مصر لديها 90 ألف فرقة تطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بفرق متحركة وما فعلناه أصبح ظاهرة تستخدم عالميا من حيث الانتقال بين البيوت والوحدات السكنية وأماكن التجمعات.

وأكد أن الفرق الطبية المصرية مدربة تماما على استخدام التطعيمات وطريقة منحها للأطفال، والحالات التي لا يجب عليها الحصول على التطعيم بسبب ظروفها المرضية.

مصر خالية من الحصبة

ولفت «تاج الدين» إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى السعال الديكي، مشيرًا إلى أنّ مصر تتيح التطعيمات الوقائية لأنها بلد كبير ومفتوح ولديه مهاجرين، وهذه الأمراض موجودة في بلدان كثيرة من العالم، وبالتالي فإن القاهرة تطبق الأساليب الوقائية لمنع دخول أي حالات من هذه الأمراض إليها.