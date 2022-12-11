«المصل واللقاح» لـ إيمان الحصري: حملات التطعيم ضد شلل الأطفال إجراء احترازي

قال الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، إنّ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين والأجانب تندرج تحت بند الحملات القومية الذي ينظمها قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان؛ انطلاقا من حرصه على المحافظة على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ومن ثم فإن الحملات إجراء احترازي من قبل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة حتى يكون المرض تحت السيطرة دائما.

حملات استثنائية للتطعيم

وأضاف محمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «آخر حالة لمرض شلل الأطفال سُجلت في مصر كانت عام 2004، وفي 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض، وبسبب ظروف مصر الجغرافية، فإن التطعيم يستمر، بالإضافة إلى الحملات الاستثنائية التي تنظمها الوزارة».

إعداد الحملات القومية مسبقا

وتابع مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح: «كل ما يثار عن وجود حالات جديدة من شلل الأطفال في مصر قصص مختلقة ولا أساس لها من الصحة، ولم يتم تسجيل أي حالات، ولو كانت هناك حالات مشتبه فيها كنا أعلنا عنها، ولكن الحملات القومية معدة ومرتبة مسبقا».