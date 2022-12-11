يوسف الحسيني: حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تجرى بدقة في مصر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه عندما كان طفلا، لم يكن يعرف حينها قيمة التطعيم الإجباري ضد مرض شلل الأطفال، متابعا: «كنا نذهب للمدرسة، وعندما يخبروننا أن التطعيم اليوم، وباعتبارنا أطفال في الصفوف الابتدائية الأولى، كنا نهرب من شكة الإبرة».

عرفنا قيمة التطعيم الإجباري

أضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أنه بعدما مرت السنوات، عرف القيمة الحقيقية للتطعيم الإجباري ضد مرض شلل الأطفال.

وتابع: «مصر من الدول القليلة للغاية التي تجري حملات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال إجباريا، وبالمناسبة من الجيد للغاية، أن حملات التطعيم في مصر أصبحت بوتيرة أكثر دقة، فأصبح يوجد لدينا خرائط كبيرة أو قواعد بيانات ضخمة للغاية لكل شيء».

فوائد التطعيم الإجباري عندما ظهر كورونا

وواصل: «أظن هناك جزء كبير من قدراتنا المناعية تجاه الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الخاصة بفيروس كورونا، أننا كنا مطعمين ضد أمراض أخرى إجباريا، وبالتالي الجسم كانت مناعته كبيرة، لولا التطعيم الإجباري لكان حالنا مثل الكثير من الدول الكبرى في أوروبا أو الولايات المتحدة خلال الموجه الأولى لكورونا».