رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

يوسف الحسيني: حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تجرى بدقة في مصر

كتب:

محمد عز الدين
11:36 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه عندما كان طفلا، لم يكن يعرف حينها قيمة التطعيم الإجباري ضد مرض شلل الأطفال، متابعا: «كنا نذهب للمدرسة، وعندما يخبروننا أن التطعيم اليوم، وباعتبارنا أطفال في الصفوف الابتدائية الأولى، كنا نهرب من شكة الإبرة».

عرفنا قيمة التطعيم الإجباري

أضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أنه بعدما مرت السنوات، عرف القيمة الحقيقية للتطعيم الإجباري ضد مرض شلل الأطفال.

وتابع: «مصر من الدول القليلة للغاية التي تجري حملات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال إجباريا، وبالمناسبة من الجيد للغاية، أن حملات التطعيم في مصر أصبحت بوتيرة أكثر دقة، فأصبح يوجد لدينا خرائط كبيرة أو قواعد بيانات ضخمة للغاية لكل شيء».

فوائد التطعيم الإجباري عندما ظهر كورونا

وواصل: «أظن هناك جزء كبير من قدراتنا المناعية تجاه الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الخاصة بفيروس كورونا، أننا كنا مطعمين ضد أمراض أخرى إجباريا، وبالتالي الجسم كانت مناعته كبيرة، لولا التطعيم الإجباري لكان حالنا مثل الكثير من الدول الكبرى في أوروبا أو الولايات المتحدة خلال الموجه الأولى لكورونا».

اقرأ المزيد:

لاعب سابق بمنتخب المغرب لـ يوسف الحسيني: فوز أسود الأطلس إنجاز تاريخي للعرب

يوسف الحسيني: المدير الفني الوطني سر تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

يوسف الحسيني: أداء المغرب في المونديال يجب تدريسه

مستشار جامعة الدول السابق لـ يوسف الحسيني: تعزيز العلاقات العربية الصينية يعطي زخما كبيرا

يوسف الحسيني: كنت معجبا بموسيقى عمار الشريعي في كل أعماله

يوسف الحسيني: لا يحق لأحد أن يطلع على الحسابات المصرفية الخاصة
بقلم محمد عز الدين