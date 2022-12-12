الأمين العام للأمم المتحدة: الانبعاثات تهدد بانقراض مليون نوع من الكائنات

قال الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريس»، إن مليون نوع من الكائنات الحية على وشك الانقراض بسبب سياسة الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وزيادة الانبعاثات بشكل كبير، ما يؤدي إلى تدهور حالة كوكب الأرض.

وتابع الأمين العام في كلمته خلال الدورة الخامسة عشر من مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التنوع البيولوجي المقامة بمدينة مونتريال في كندا، اليوم، إن ثلث مجموع الأراضي، شهد تدهورا، ما يجعل من الصعب إطعام سكان الأرض، فالنباتات والثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك واللافقاريات - كلها معرضة للخطر.

مليون نوع على حافة الانقراض

وأشار إلى أن هناك مليون نوع من الكائنات معرضة لخطر الانقراض كما يؤدي تدهور المحيطات إلى تسريع تدمير الشعاب المرجانية التي تحافظ على الحياة والنظم الإيكولوجية البحرية الأخرى، ويؤثر بشكل مباشر على المجتمعات التي تعتمد على المحيطات في الحياة.

الدول النامية تتحمل العبء

وأوضح الأمين العام أن مؤتمر الأطراف الخامس عشر يمثل فرصتنا لوقف هذا الدمار، والانتقال من الخلاف إلى الانسجام مطالبا الدول المتقدمة أن تقدم دعما ماليا جريئا لبلدان الجنوب العالمي لحماية الثروات الطبيعية، وأضاف: «لا يمكننا أن نتوقع من البلدان النامية أن تتحمل العبء بمفردها، ويجب على المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة محافظها مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام».

يذكر أن المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر وسيشهد المؤتمر اعتماد إطار التنوع البيولوجي العالمي ويوفر الإطار رؤية استراتيجية وخارطة طريق عالمية للحفظ والحماية والاستعادة والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية للعقد المقبل.