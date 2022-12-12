«النقل» تنظم مؤتمرا لدراسة الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

بدأ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قبل قليل، تدشين الاجتماع الوزاري الأول لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي، بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل، ومنظمة الكوميسا، ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.

مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وقال وزير النقل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، إنّ الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على خطوات محددة لدعم تنفيذ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لافتا إلى أنّ مصر حريصة على تعظيم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أنّ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، سيمثل العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية، بالتكامل مع الطرق السريعة والسكك الحديدية، لافتا إلى أنّ الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المشروع، ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي، ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، فضلا عن إطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع VICMED، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.