«هيئة الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار بداية من اليوم، وحتى الأربعاء المقبل، إذ تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، في بيان صحفي، أنه من المتوقع سقوط أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء تكون شدتها خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وذكر خبراء الهيئة أنه من المتوقع أن تختفي الأمطار بداية من الخميس المقبل حتى السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري وتسود شبورة مائية على الطرق المفتوحة وبين المحافظات تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

كما تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، بمحافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وأكدت أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء 14 ديسمبر، في القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 24 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 17، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 11.

وعن درجات الحرارة الأربعاء 15 ديسمبر، تسجل العظمى في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 23 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 12.