«الأرصاد» تكشف طقس مدن القناة اليوم.. شبورة صباحية وبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في مدن القناة إذ يسود طقس، غائم جزئيا مع انخفاض درجة الحرارة ليلاً، وتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات السويس، الإسماعيلية، بور سعيد.

تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة

ذكر الييان الصادرعن هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة تشهد تكون الشبورة المائية على الطرق من وإلى المنطقة، وكذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض الحرارة ليلاً ودرجة الحرارة الصغرى 10 درجات

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في مدن القناة، تكون كما يلي: بمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 14 درجة مئوية، الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية، بور سعيد 25 العظمى والصغرى 15.

حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال طقس الاثنين

وذكر بيان الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط خلال طقس الاثنين متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة، وارتفاع الموج به يتراوح بين نصف متر إلى متر وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.