«الأرصاد» تحذر من انعدام الرؤية الأفقية اليوم بالقاهرة نتيجة الأتربة العالقة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى إلى 2000 متر نتيجة الأتربة العالقة، على مختلف الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، سبب انعدام الرؤية الأفقية اليوم على مختلف الأنحاء، مشيرة إلى حدوث ذلك بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

وتوقع خبراء الأرصاد، أنَّ تتحسن مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي، نعرض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد، على مدن الجمهورية المختلفة، فجاءت كما يلي:

- القاهرة 24- 15.

- العاصمة الإدارية 24- 14.

- 6 أكتوبر 25 - 14.

- بنها 24- 15.

- دمنهور 24- 05.

- كفر الشيخ 23- 15.

- المنصورة 24- 14.

- دمياط 24 - 14.

- بورسعيد 25 - 14.

- الإسماعيلية 24- 12.

- السويس 24- 13.

- الزقازيق 24 - 14.

- شبين الكوم 24 - 14.

- طنطا 23 - 13.

- شلاتين 28 - 1911.

- الإسكندرية 23 - 14.

- العلمين الجديدة 23- 13.

- وادي النطرون 24- 14.

- مطروح 23 - 14.

- السلوم 21 - 11.

- سيوة 24- 11.

- العريش 25- 12.

- رفح 24- 13.

- الطور 26- 14.

- كاترين 19- 05.

- رأس سدر 23- 13.

- نخل 25- 05.

- طابا 24- 14.

- نويبع 25- 14.

- حلايب 26- 19.

- شرم الشيخ 26 - 18.

- الغردقة 25 - 17.

- مرسى علم 26- 17.

- الفيوم 24 - 12.

- بني سويف 25- 10.

- المنيا 26 - 09.

- أسيوط 26 - 09.

- سوهاج 25 - 10.

- قنا 26 - 10.

- الأقصر 27- 11.

- أسوان 28- 12.

- الوادي الجديد 26- 11.

- أبوسمبل 26- 11.

- أبورماد 26 - 19.

- رأس حدربة 27- 20..