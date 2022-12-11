الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. نسبتها 30%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم، مع نشاط لحركة الرياح، بعد أن شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تحسن ملحوظ في حالة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة مطروح وعدة مناطق منها السلوم، العملين، الحمام، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% وذلك على مدار اليوم.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد

كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلي سقوط أمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تسقط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في مناطق مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، رفح، العملين، الحمام، والسلوم، وذلك بنسبة 30% أيضا.

حركة الأمواج والرياح

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا، تكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يبلغ ارتفاع الموج بين 1:1.5، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يتعلق بارتفاع الموج في البحر الأحمر تكون خفيفة ويكون اتجاهها شمالية غربية.

وسجلت أعلى درجة حرارة للعظمى غدا في شلاتين حيث بلغت 28 درجة، فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في كاترين حيث سجلت 19 درجة.