«الأرصاد»: طقس اليوم خريفي نهارا بارد ليلا وتوقعات بسقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم خريفي، نهارًا، على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل وبارد في آخره، لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد.

انخفاض الرؤية الافقية بسبب الأتربة العالقة

وحذّرت الأرصاد الجوية في بيان صحفي، اليوم، السائقين على الطرق السريعة، القريبة من المسطحات المائية، من شبورة كثيفة، صباحا، مشيرة إلى استمرار حالة الطقس الغائم جزئيا بعدد من المدن والمحافظات، وانخفاض الرؤية الأفقية نظرا لوجود شوائب وأتربة عالقة في الجو، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل كمظلة ويحبس الشوائب والأتربة والدخان في طبقات قريبة من سطح الكرة الأرضية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 24- 15

- العاصمة الإدارية 24- 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24- 15

- دمنهور 24- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 26- 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.