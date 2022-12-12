من هي دينا بولوارت أول رئيسة لبيرو؟.. وزيرة تحكم البلاد بعد استقالتها بأيام

تولت دينا بولوارت منصب الرئيس الجديد لدولة بيرو، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أطاح الكونجرس بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو، لتصبح أول رئيسة في تاريخ البلد الواقع في غرب أمريكا الجنوبية، وسادس رئيس في أقل من 5 سنوات، بحسب «سي إن إن».

وفي أول خطاب لها كرئيسة، دعت بولوارت، إلى هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشددة على أنها ستحارب الفساد، بدعم من مكتب المدعي العام ومكتب المراقب المالي في البلاد.

من هي دينا بولوارت؟

اسمها دينا إرسيليا بولوارت زيجارا، تبلغ من العمر 60 عامًا، تخرجت في القانون من جامعة سان مارتين دي بوريس الخاصة، حيث حصلت أيضًا، على درجة الماجستير في قانون التوثيق والتسجيل.

بدأت دينا بولوارت، حياتها المهنية السياسية في عام 2007، في السجل الوطني، لتحديد الهوية والأحوال المدنية في سوركو، كمستشارة للإدارة العليا، ثم كرئيسة للمكتب المحلي في وقت لاحق.

وفي عام 2018، كانت مرشحة لمنصب عمدة سوركيلو مع حزب بيرو ليبر، وبعد ذلك بعامين خاضت انتخابات برلمانية استثنائية، لكنها فشلت في الفوز بمقعد.

وخلال الانتخابات العامة لعام 2021، كانت بولوارت مرشحًا لمنصب نائب الرئيس عن حزب بيرو ليبر، ونائب كاستيلو، وفاز كاستيلو بالمسابقة في جولة ثانية من التصويت، بأغلبية 8836380 صوتًا، وفقًا لهيئة تحكيم الانتخابات الوطنية.

دينا بولوارت: لا نريد كونجرسًا معرقلاً

قالت دينا بولوارت، في مقابة صحفية، إن بيرو بحاجة إلى كونجرس يعمل على تلبية احتياجات المجتمع البيروفي، وينسق بشكل إيجابي مع السلطة التنفيذية، بحيث يمكن لسلطتي الدولة العمل بطريقة منسقة، لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمع البيروفي، ولا نريد كونجرسًا معرقلاً.

وفي 29 يوليو 2021، أدت اليمين كوزيرة للتنمية والإدماج الاجتماعي، وهو المنصب الذي شغلته حتى 25 نوفمبر 2022، عندما قدمت استقالتها بعد تعيين بيتسي شافيز رئيسة لمجلس الوزراء.

وقررت بولوارت، عدم الاستمرار في الحكومة الوزارية المقبلة، بعد تفكير عميق، موضحة وقتها: «ليس لدي أدنى شك، في أن الاستقطاب الحالي يضر بالجميع، خاصة المواطن العادي الذي يسعى للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية».

ومع ذلك، ظلت عضوًا في مجلس الوزراء، كنائبة للرئيس، وبعد أقل من أسبوعين، أدت اليمين كزعيمة جديدة لدولة بيرو.