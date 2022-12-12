بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقان في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص، بينهم طالبان شقيقان، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ايتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيق في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طالبان شقيقان، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة الملاكي، وتبين إصابة كل من محمد عبدالمقصود عبداللاه، 30 سنة، سائق، مقيم قرية قليشان في إيتاي البارود، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف في المخ اشتباه نزيف داخلي، وكسر في الفقرات والقدم اليمنى، ويوسف وليد محمود، 16 سنة، طالب، مقيم في كوم حمادة، مصاب باشتباه نزيف ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في المخ وكدمات متفرقة من الجسم، ومحمود وليد محمود، طالب، 14 سنة، مقيم بكوم حمادة، مصاب بكسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة من الجسم.