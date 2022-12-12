«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في الحرارة.. واختفاء الشبورة مع سطوع الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف اليوم، حيث تكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتين، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية، خاصة فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس، حيث تختفي الشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف، أنّ الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة يزيد في ساعات الصباح الباكر، وفور سطوع أشعة الشمس وتقدم ساعات النهار، يسري الإحساس بالدفء على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت غانم، أنّه مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تكون الصغرى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل 13 درجة مئوية، أي أننا بصدد أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ اليوم شهد تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتلاشت مع سطوع الشمس، لافتة إلى أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، بنسبة لا تتجاوز 30%، وتكون غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، وغدا وبعد غد تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق داخلية، تشمل قطاعات المناطق الساحلية بالكامل، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.