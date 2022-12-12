بريطانيا تتوقع انخفاض إنتاج شركات التصنيع بنسبة 3.2% في 2023

تتوقع بريطانيا، اليوم، انخفاضا في إنتاج شركات التصنيع بنسبة 3.2% في العام المقبل، عقب انخفاض شهدته بنسبة 4.4% في العام الجاري، وذلك تزامنا مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض، إلى جانب تراجع طلب المستهلكين، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

أنجح شركات التصنيع تواجه تحديات راهنة في بريطانيا

وبدوره، قال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد التجاري «ميك يو كيه» ببريطانيا، إنه حتى أفضل وأنجح شركات التصنيع تشهد أوقاتًا صعبة وملئية بالتحديات، ولذلك ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده، مرحبا بالدعم الذي وفرته الحكومة في الآونة الأخيرة، والذي يبلغ قيمته 22 مليار دولار من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل، لافتا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا، وأن دعم الطاقة سيتوقف في نهاية مارس المقبل.

0.9%.. توقعات بانكماش اقتصاد المملكة المتحدة العام المقبل

وأشار إلى أنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة، وخفض الضرائب على الممتلكات، إضافة إلى حوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار، موضحا أنه يمثل 20 ألف شركة، من بينها ناشئة ومتعددة الجنسيات، ويتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع بنسبة 0.9% العام المقبل، وهو أقل من النسبة التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الشهر الماضي 1.4%.