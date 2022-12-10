العالم في 24 ساعة: بريطانيا والبرازيل تبحثان التعاون.. وبيرو على صفيح ساخن

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 9 أحداث تنوعت ما بين سياسية وصحية كان من أهمها، الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ورئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، فيما أعلن وزراء الصحة الأوروبيون، نجاح الآلية المشتركة لشراء لقاحات فيروس كورونا بشكل عام.

سوناك ودا سيلفا يبحثان سبل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها،

كما بحث المسؤولان سبل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وحفظ الموارد الطبيعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بيرو، دعت رئيسة البلاد، أول امرأة تتولى الرئاسة، دينا بولوارت، المحتجين إلى الهدوء وسط الأزمة السياسية، وبدء الحوارمع السلطات الجديدة.

متظاهرو بيرو يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة

وطالب المتظاهرون في 5 مناطق بدولة بيرو، بإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة رئيس البلاد السابق بيدرو كاستيلو واستقالة البرلمان، ويوم الأربعاء الماضي، عزل «كونجرس» البلاد، الرئيس بيرو كاستيلو، فيما أدت نائبة الرئيس دينا بولوارت، اليمين كرئيسة جديدة.

#AHORA Organizaciones sociales y de base en Espinar, #Cusco, conformaron un comité de lucha, donde también se sumaron las rondas campesinas de la región. Los manifestantes de Espinar exigen cierre del @congresoperu y la liberación de @PedroCastilloTe.

@VimermaM desde Espinar. pic.twitter.com/9QOBV2lPwa — Wayka (@WaykaPeru) December 9, 2022

وظهرت بولوارت، في احتفال عسكري بمناسبة معركة تاريخية على التليفزيون الوطني في أول حدث رسمي لها كرئيسة لبيرو، وقالت رئيسة بيرو، إن الأمة قوية وآمنة بفضل القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية والجيش، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الجمعة، استدعت وزارة خارجية بيرو، القائم بالأعمال الكولومبي، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بشأن عزل كاستيلو، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، بعد اجتماع في العاصمة اليابانية «طوكيو»، مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، إن بلاده واليابان ستبحثان عن سبل لتنفيذ مناورات عسكريّة مشتركة أكثر تعقيدًا.

السلطات الأمنية الفرنسية تصادر نحو 250 كيلوجراما من الحشيش والقنب

أمنيا، صادرت السلطات الأمنية في فرنسا، نحو 250 كيلوجراما من الحشيش والقنب، وألقت القبض على 4 مشتبه بهم في ضواحي مدينة «بانوليه» وضبطت بندقية هجومية بالإضافة إلى 10000 يورو نقدا.

بدورها، تواجه شركة «إبيك جيمز»، مطورة لعبة فورتنايت، دعوى جماعية في كندا بتهمة جعل محبّي لعبة الفيديو يدمنون عليها على شاكلة الهيرويين أو الكوكايين، وأشار 3 آباء، في الدعوى إلى عوارض جسدية ونفسية يتعرض لها أبناؤهم كالصداع والآلام في الظهر واضطرابات اجتماعية مهمة.

وفي إيران، نفت منظمة «الطاقة الذرية» صحة اتهامات بأنشطة نووية سرية لبلاده، وقال رئيس المنظمة، محمد إسلامي إن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها مفتّشون أمميون في مواقع غير مصرح عنها استُقدمت إلى بلاده من الخارج، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تبرعات روسيا

وفي نيكاراجوا، الدولة الواقعة في قارة أمريكا الوسطى، أعلنت السفارة الروسية، أن «موسكو» تبرعت بـ 348.5 طن من الدقيق لدعم برنامج الغذاء المدرسي، فيما قدم «مركز المصالحة» الروسي في سوريا، أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قرية «عين البيضاء» النائية بمحافظة حلب شمال سوريا.

صحيا، قال مجلس «الاتحاد الأوروبي»، عقب اجتماع لوزراء الصحة، إن عددا كبيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد شهد ‏زيادة في المعروض من لقاحات فيروس كورونا، التي تم شراؤها بموجب آلية المشتريات المشتركة.‏

نجاح الآلية المشتركة الأوروبية لشراء لقاحات كورونا

وأشار مجلس «الاتحاد الأوروبي»، في بيان، إلى اتفاق وزراء الصحة نجاح الآلية المشتركة لشراء لقاحات كورونا بشكل عام، وساعدت في إنقاذ الأرواح، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبه، أوضح وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فالك، في بيان، أن العرض المفرط للقاحات كورونا في جميع أنحاء «الاتحاد الأوروبي» أظهر وجود حاجة لمراجعة عقود اللقاحات، مشيرا في بيان، إلى هناك فائضا في المعروض من اللقاحات، والوضع يزداد سوءًا.