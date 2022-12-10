أستاذ بكلية لندن لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تعيش نوعا من الأوهام

أكد الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية بكلية لندن، أن هناك تغيرات اقتصادية كبيرة في الداخل البريطاني، وعدم وجود قيادة تستطيع رؤية العالم بطريقة منطقية.

هناك نوع من الأوهام تعيشه القيادة البريطانية

وأوضح «جرجس» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية جومانا هاشم، في برنامج «10 داونينج ستريت» باستديو فضائية «القاهرة الإخبارية» في العاصمة البريطانية لندن، أن هناك نوعا من الأوهام تعيشه القيادة البريطانية، وهذه الأوهام أوصلت المملكة المتحدة لما هي عليه اليوم.

واعتبر أن التاريخ سينظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر عمق بريطانيا الاجتماعي والحضاري، بأنه خطأ استراتيجي.

بريطانيا تتبع السياسية الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بكلية لندن، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بريطانيا بخصوص اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول إيرلندا، معتبرًا أن إنجلترا تتبع السياسية الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ضاربًا المثل باشتراكها في حروب فيتنام والخليج.

ولفت الدكتور فواز جرجس، إلى أن العديد من الاقتصاديين يقولون إن المملكة المتحدة بحاجة لعقد من الزمن لعقد اصلاحات اقتصادية، منوها إلى أنه جرى تخفيف الدعم المالي للمجتمعات الفقيرة إلى أقصى حد في السنوات الأخيرة، بسبب معاناة الاقتصاد البريطاني.