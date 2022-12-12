وزيرة الثقافة تجتمع مع «وليد قانوش» بعد تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا، بندب الدكتور وليد محمد عبد الله قانوش، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، للعمل رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد سرور، رئيس القطاع السابق على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية.

خطة عمل قطاع الفنون التشكيلية

واجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع الدكتور وليد قانوش عقب تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية اليوم لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وأهم التوجيهات وأشار «قانوش»، إلى أن العمل سيرتكز على تطوير استراتيجية عمل القطاع بما يتناسب وتاريخ مصر الفني العريق، ووضع خطة للترويج والتعريف بما يتبع القطاع من متاحف وما يملكه من كنوز فنية وهو ما يساهم في رفع الذائقة الفنية، والاهتمام بشكل خاص بالمواهب الشابة والمبدعين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتوفير كل الدعم لرموزنا من كبار الفنانين.

افتتاح المتاحف المغلقة

وأضاف أنه سوف يعمل على تذليل كافة العقبات من أجل التعجيل بافتتاح المتاحف المغلقة، وإعادة أحياء الفاعليات المتوقفة والتعاون مع قطاعات الوزارة لنشر الفنون التشكيلية بالمعارض والورش التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن وليد قانوش تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة في التصوير العام، انتدب للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2011، وشغل منصب رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أقام العديد من المعارض الخاصة، كما شارك بالعديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية .