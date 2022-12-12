رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» الجديد: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

كتب:

إلهام زيدان
12:34 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الدكتور وليد قانوش

الدكتور وليد قانوش

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور وليد قانوش رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومدير مركز الإبداع «الحرية» بالإسكندرية، عن سعادته لثقة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واختياره رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية خلفًا للدكتور خالد سرور.

وأشار «قانوش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قرار تعيينه رئيسًا للقطاع قد صدر بتاريخ الأحد 11 ديسمبر 2022، وأنه سيبدأ مهام عمله ابتداء من اليوم.

وأضاف: «القرار بتولي رئاسة القطاع لمدة عام، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية وردود الأفعال التي حدثت في الوسط عقب صدور القرار من الزملاء والفنانين منذ تم الإعلان عن اختياري لرئاسة القطاع».

من هو وليد قانوش؟

يذكر أن الدكتور وليد قانوش حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية 1994، وماجستير في التصوير من الجامعة ذاتها في 2002، دكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة بعنوان (التصوير المصرى الحديث من 1973 حتى 2000 ) في التصوير العام جامعة الإسكندرية 2006.

هو عضو نقابة التشكيلين، وعضو جماعة الكتاب والتشكيليين بأتيلية الإسكندرية، وكذلك رئيس مركز الإبداع بالإسكندرية، قدم عددا كبيرا من المعارض الفردية والجماعية.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة توجه بإنشاء منافذ لبيع مستنسخات لوحات قطاع الفنون التشكيلية

وزيرة الثقافة لـ قصواء الخلالي: نسعى لتحسين الخدمات المجانية دون الضغط على ميزانية الدولة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض «نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة» بالهناجر غدا

وزيرة الثقافة تتفقد مركز الحرف بالفسطاط وتوجه بإنشاء خط إنتاج استثماري

وزيرة الثقافة تزور معرض جدة للكتاب 2022 وتشيد بمحتواه المعرفي

وزيرة الثقافة تعقد اجتماعات مع المسؤولين بالوطن العربي لدعم التعاون المشترك
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.