رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» الجديد: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

أعرب الفنان التشكيلي الدكتور وليد قانوش رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومدير مركز الإبداع «الحرية» بالإسكندرية، عن سعادته لثقة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واختياره رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية خلفًا للدكتور خالد سرور.

وأشار «قانوش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قرار تعيينه رئيسًا للقطاع قد صدر بتاريخ الأحد 11 ديسمبر 2022، وأنه سيبدأ مهام عمله ابتداء من اليوم.

وأضاف: «القرار بتولي رئاسة القطاع لمدة عام، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية وردود الأفعال التي حدثت في الوسط عقب صدور القرار من الزملاء والفنانين منذ تم الإعلان عن اختياري لرئاسة القطاع».

من هو وليد قانوش؟

يذكر أن الدكتور وليد قانوش حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية 1994، وماجستير في التصوير من الجامعة ذاتها في 2002، دكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة بعنوان (التصوير المصرى الحديث من 1973 حتى 2000 ) في التصوير العام جامعة الإسكندرية 2006.

هو عضو نقابة التشكيلين، وعضو جماعة الكتاب والتشكيليين بأتيلية الإسكندرية، وكذلك رئيس مركز الإبداع بالإسكندرية، قدم عددا كبيرا من المعارض الفردية والجماعية.