رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 3 آلاف و300 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2158) قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3382) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

اقرأ المزيد:

ضبط مزارع استولى على 200 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفهم بـ«مياه سوهاج»

تفاصيل ضبط «بلوجر» وزوجها وشقيقته بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

ضبط «أبو كيان» في المنوفية.. روج للمخدرات على الإنترنت ونشر عنوانه ورقم هاتفه

ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات