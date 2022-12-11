ضبط «أبو كيان» في المنوفية.. روج للمخدرات على الإنترنت ونشر عنوانه ورقم هاتفه

تمكنت وحدة مباحث قويسنا في المنوفية بقيادة المقدم أحمد الصياد، من ضبط «أبو كيان»، المتهم بالترويج للمواد المخدرة عبر إعلانات مطبوعة له نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف لها رقم هاتفه وعنوانه في قرية الخضراوية ومنشأة دملو، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل إلقاء القبض علي أبو كيان

تعود تفاصيل الواقعة إلزى نشر المتهم دعاية للمواد المخدرة التي يروجها في نشاطه الإجرامي، وبعد إجراء التحريات وإعداد الكمائن الثابتة والمتحركة، والحصول علي إذن جهات التحقيق، تم تشكيل فريق بحث جنائي وأمكن ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة.

إخطار مدير أمن المنوفية بالقبض على أبو كيان

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالقاء القبض علي مسجل خطر شهرته «أبوكيان»، وضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

علي صعيد آخر، شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع شاب في حادث تصادم بين دراحة نارية وسيارة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.