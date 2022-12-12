ضبط مزارع استولى على 200 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفهم بـ«مياه سوهاج»

ضبطت مديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع وحدة مباحث الأموال العامة، مزارعا مقيم بمركز المنشاة، بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من 4 أشخاص، بزعم توظيفهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بالواقعة.

الاستيلاء على 200 ألف جنيه

وأفاد البلاغ المقدم من «محمد ث ع خ»، 31 عامًا، حاصل على ليسانس الحقوق، و3 آخرين، من مركز سوهاج، بتضررهم من المدعو «محمد م م ا»، 53 عامًا، مزارع، ومقيم في مركز جهينة، حيث تحصل منهم على 200 ألف جنيه، كمقدم لـ350 ألف جنيه، زاعما مقدرته على تعيينهم وذويهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلا أنه لم يوف بوعده ورفض رد الأموال.

ضبط المتهم

وضُبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي لأصحابه، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحول العقوبة القانوينة المتوقعة، قال المحامي مرسي أشرف لـ«الوطن»، أن عقوبة الحصول على أموال الغير بدون وجه حق تصل إلى الحبس 7 سنوات.