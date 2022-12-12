الأمن يداهم مصنع «زيوت» رديئة ومجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا أبرزها ضبط (صاحب مخزن تعبئة زيوت خاص بماكينات الخياطة والشعر- كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر) لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت ماكينات الخياطة والشعر مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (2000 لتر زيوت ماكينات الخياطة والشعر "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد كبير من العبوات الفارغة والملصقات).

ضبط (صاحب مصنع مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإستخدامه علامة تجارية "مملوكة للغير" وحيازة سلع غذائية مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها، وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية وعدم وجود سجل صناعى للمصنع بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (2,200 طن دقيق- 525 كيلو جرام نشا- عدد ٥٠٠ قطعة جلاش "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل).ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم- كائنة دائرة قسم شرطة روض الفرج) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (2,250طن دواجن مجمدة "مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى").وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.