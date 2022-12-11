قناة الحياة تعرض تقريرا عن خط طرد محطة رفع صرف صحي قرية السلام بسوهاج

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع خط طرد محطة رفع صرف صحي قرية السلام ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز دار السلام في محافظة سوهاج.

وذكر التقرير، أن طول خط الطرد يبلغ 18 كيلومترا، وقطر 1000 مللي متر، كما أن نسبة تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحي قرية السلام بلغت 20%.

وينقل خط طرد محطة رفع الصرف الصحي السلام مياه الصرف إلى محطة معالجة دار السلام، كما وفر 200 فرص عمل للأهالي.