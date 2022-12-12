برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن».. «المغرب في المربع الذهبي»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الذي جرى تخصيصه للاحتفاء بتأهل منتخب المغرب إلى المربع الذهبي من بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، كأول منتخب عربي أو أفريقي، حيث جاء بعنوان «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب».

تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي إنجاز عظيم

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ تأهل المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي، إنجاز عظيم لدولة المغرب سعدنا به للغاية كمصريين، متابعا: «الحالة ربما لا تكون على مستوى الرصد الفردي، ولكن يمكن قياسها على مستوى الدولة، والحمد لله إحنا فرحانين».

فرحة المصريين تكاد تكون أكبر من فرحة المغاربة

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يمكن متابعة ومشاهدة فرحة المصريين بتأهل منتخب المغرب إلى المربع الذهبي بالعين المجردة أو المتابعة اللحظية أو رصده من خلال تقارير الخاصة بالمغاربة، مشيرًا إلى أنّ فرحة المصريين تكاد تكون أكبر من فرحة الشعب المغربي.

وتابع القاضي: «حشدنا ودعمنا للمنتخب المغربي في المبارة المقبلة وبعد المقبلة، سيكون دافعا لهم ليحققوا إنجازا عظيما»، مهنئًا المغرب بأجهزته ومؤسساته، كما أضاف أنّ الوصول إلى مربع المنتخبات الأربعة الكبار بـ كأس العالم أمر عظيم للغاية.