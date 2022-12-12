رئيس رابطة المغرب في القاهرة عن عدد «الوطن»: مصر تحن لكل ما هو عربي

أشادت كريمة حليمة، رئيس الرابطة المغربية في مصر، بعدد جريدة «الوطن» الصادر غدا، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

الكرة حققت ما أخفقت السياسة في فعله.. الدعم المصري للعرب ليس جديدا

وقالت حليمة لـ «الوطن»: «الكرة المغربية حققت ما لم تستطيع السياسة فعله في الوطن العربي للتقريب بين الأشقاء العرب، غريب جدا أن تكون الكرة بهذا السحر، وأنا أعتقد أن الفريق الوطني يحمل أحلام وآمال الوطن العربي كله، ويلعب بشراسة الآن وسط الدعم الكبير الذي يدعمه الملايين له حول العالم، وإفراد جريدة الوطن ليس أمرا جديدا فالعلاقات المصرية المغربية المصرية متميزة، ومصر تحن لكل ما هو عربي وقد رأينا القومية العربية قبل عقود وكانت مصر مركزها».