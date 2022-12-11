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نشأت الديهي: فوز المغرب على البرتغال حرك مشاعر العرب من المحيط للخليج

كتب:

شريف سليمان
11:17 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، منتخب المغرب بصعوده لنصف نهائي كأس العالم، قائلا: «مبروك للمغرب الشقيق هذا الإنجاز التاريخي، إسعاد الشعوب أصبح بين أقدام اللاعبين، الرباط حققت إنجازًا تاريخيًا، إذ وصلت لنصف النهائي في كأس العالم بشكل غير متوقع».

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد: «ما فعلته المغرب يدعو للفخر، فوز أسود الأطلس فرح العرب كلهم، شاهدت فرحة عامرة غامرة بصورة غير مسبوقة، ففوز المغرب حرك المشاعر من المحيط للخليج، كل الناس فرحانة دون استثناء».

فوز المغرب على البرتغال 

يذكر أن منتخب المغرب فاز على البرتغال أمس، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022»، بهدف نظيف، لتضرب أسود الأطلس موعدا مع فرنسا في نصف نهائي المونديال. 

 

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