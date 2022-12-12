القبض على «نصاب» بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه من نشاطه الإجرامي بسوهاج

أعلنت الاجهزة الامنية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وبلغ إجماليها 7 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال إستيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف الحقيقة - وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(7مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.