محافظ المنوفية يوجه بإزالة سوق عشوائي للأغنام بمدخل قرية «جنزور»

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي العزب التابعة للوحدة المحلية لقرية «جنزور» بمركز بركة السبع، حيث يتضررون من وجود سوق عشوائي للأغنام والماشية في المدخل الرئيسي للقرية، مما يتسبب فى إحداث تكدس مروري، إضافة إلى الضوضاء والتلوث الناتج عنه.

إزالة سوق «جنزور» ببركة السبع

وعلى الفور، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإزالة السوق فورا لتحقيق السيولة المرورية، كما وجه المحافظ رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة بدراسة شكوى مواطنة بناحية ميت موسي مركز شبين الكوم تتضرر من وجود برج كهرباء ضغط عال بقطعة أرض تمتلكها داخل الحيز العمراني، وإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

شكوى الأهالي من مكان إنشاء وحدة المرور

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية إلى شكوى عدد من أهالي قرية طوخ دلكا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، يتضررون من الموقع الذي تم اختياره لإنشاء وحدة مرورية بالقرية بجوار مجمع المدارس.

وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكواهم، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة تلا، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأحال المحافظ شكوى مواطنة بناحية تلا، تتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدي بالبناء بخط التنظيم بالمخالفة للمخطط التفصيلي إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للفحص والعرض عليه.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى، منها شكوى عدد من الفلاحين بقرية منشأة سلطان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، يتضررون من تأخر صرف التعويضات الخاصة بأراضيهم التي تم انتزاع ملكيتها لإنشاء طريق «شبين الكوم – طملاي»، وذلك بالتنسيق مع مديرية المساحة والعرض عليه.