ضبط 162 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (162 قطعة سلاح نارى بحوزة 142متهم ) .. وذلك على النحو التالى:• (12) بندقية آلية.• 2 بندقية رصاص .• (15) بندقية خرطوش.• (7) طبنجات.• (126) فرد محلى.• (284) طلقة مختلفة الأعيرة.• (15) خزينة متنوعة.• (198) قطعة سلاح أبيض.• فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (61087) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: • (277) حكم جناية.• (20385) حكم حبس جزئى.• (3063) حكم حبس مستأنف.• (28764) حكم غرامة.• (8598) مخالفة.

• فى مجال ضبط قضايا المخدرات

: ضبط (385) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (420) متهم ضُبط خلالها الآتى :• كمية من مخدر الحشيش وزنت (81,248 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (59,650 كيلو جرام).• كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,072 كيلو جرام).• كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,750 كيلو جرام).• كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,320 كيلو جرام).• كمية من مخدر الشابو وزنت (4,813 كيلو جرام).• كمية من مخدر البودر وزنت (4,233 كيلو جرام).• كمية من مخدر الآيس وزنت (1,072 كيلو جرام).• كمية من مخدر فودو وزنت (450 جرام).• كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).• كمية من مخدر الكوكايين وزنت (80 جرام).• عدد (16372) قرص مخدر.• فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط (27) متهم.• فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.• فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (217) دراجة نارية مخالفة.• فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21317) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين

فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.• تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.