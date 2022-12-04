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ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

كتب:

محمد بركات
12:30 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

   تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار). 

كما تم ضبط  (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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