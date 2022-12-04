ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص
كتب:
محمد بركات
12:30 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).
كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.