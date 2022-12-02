ضبط عنصر إجرامي بسوهاج بحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص ومخدرات

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

آثار ومواد مخدرة

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته عدد 26 فرد محلى- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام وكمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الهيروين، عدد 12 تمثال فرعوني من الجير وهاتفي محمول ومبلغ مالي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بحوزته 18 ألف قرص مخدر

كما تمكنت المديرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته قرابة 18 ألف قرص مخدر، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية،

فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طما، وبحوزته عدد 17900 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول وذلك حال تواجده بدائرة المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.