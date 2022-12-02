حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في سوهاج.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس عنصر إجرامي بسوهاج ضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة والأسلحة النارية التي ضبطت بحوزة المتهم.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته 26 سلاحا محليا- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام.

كما ضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين كما ضُبط بحوزته 12 تمثالا فرعونيا من الجير مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالي وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وتم اقتياد المتهم الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه طبقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.