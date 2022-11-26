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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية و«حشيش وترامادول» في المرج

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | السبت 26 نوفمبر 2022
المتهمين- صورة أرشيفية

المتهمين- صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقليوبية له معلومات جنائية، وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش - 2 خزينة وطلقتين ناريتين- كمية من مخدري الحشيش، الآيس- كمية من أقراص مخدر الترامادول - ميزان حساس- مبلغ مالي - هاتف محمول).

كما ضبطت (أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات