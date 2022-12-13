أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

كشفت شعبة الدواجن في الغرف التجارية، عن أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها، اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر، في المزرعة والسعر الذي يصل إلى المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة.

وسجل كيلو الفراخ في المزرعة وفق عبدالعزيز، نحو 33 جنيها، ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 40 و41 جنيها اليوم.

أسعار الفراخ في الأسواق

وجاء سعر الكيلو من الفراخ اليوم في الأسواق بـ47 جنيها، كما بلغ سعر كيلو البانيه نحو 100 جنيه.

الفراخ في المحال التجارية

واستقر سعر الفراخ ومشتقاتها في المحال التجارية، وجاءت كما يلي:

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سجل سعر دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج إلى قيمة تراوحت بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبد والقوانص بين 45 و58 جنيهًا.

وصل سعر البانيه إلى 110 جنيهات في بعض المحال.

تراوح سعر الأوراك بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

كما تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.